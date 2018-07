Corinthians encara Bahia e garante que não 'entregará'

Pelo menos 20 mil corintianos irão ao Pacaembu - 14 mil ingressos foram vendidos até esta sexta-feira. Não será difícil que uma parte deles peça para o time perder, como fizeram alguns palmeirenses e são-paulinos em 2010 em confrontos contra o Fluminense. Mas não foi em 2009, com o Corinthians em campo contra o Flamengo, que esse tipo de coisa começou? Convictos, os corintianos garantem que não.

Para colocar um ponto final nessa história que não combina com futebol profissional, o Corinthians afirma categoricamente que irá vencer o Bahia, ou, pelo menos, tentar. "Somos time grande, não há possibilidade de ninguém entregar o jogo", disse o vice-presidente, Luis Paulo Rosenberg. Tite e os diretores ligados ao departamento de futebol falam em honra. "Vamos entrar em campo com a mesma dignidade", afirmou o treinador, que fica extremamente irritado com esse tipo de especulação.

Novatos de clube, o argentino Martínez e o peruano Guerrero, ambos ainda sem muita noção da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, disseram que vão jogar neste sábado pensando em fazer um bom papel e cavar um lugar no time titular do Mundial. "Na Argentina, mesmo com Boca e River, todos pensam em ganhar. Não podemos pensar em entregar o jogo. Sempre penso em ganhar", disse Martínez.

Guerrero falou que o Palmeiras tem um bom time e é impossível cravar se será rebaixado. "Mas está difícil para todos os clubes que estão na parte de baixo da tabela".

Pela escalação, Tite montou um time ofensivo. Martínez e Guerrero, que não enfrentaram o Cruzeiro, vão atuar no ataque junto com Romarinho. O meio de campo terá Guilherme Andrade, Guilherme e Douglas, cobrador oficial de faltas. Tite treinou muito as jogadas de bola parada para surpreender o Bahia e insistiu no apoio de Edenilson pela direita. Relacionado, Zizao pode ficar no banco.