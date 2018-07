Corinthians encara Figueirense com três atacantes no Itaquerão

O péssimo rendimento ofensivo do time no Campeonato Brasileiro levou Tite a mudar o esquema do Corinthians para a partida deste sábado, às 21h, contra o Figueirense, no Itaquerão. E a linha de frente será formada pelo trio Malcom, Luciano e Vagner Love.

O Corinthians tem o quarto pior ataque da competição. Em oito rodadas, marcou apenas seis vezes. O time só balançou as redes mais vezes do que Vasco, Joinville e Goiás. Por isso, o treinador decidiu reforçar o ataque.

“Estamos passando por uma transição, por isso uma hora ou outra vamos acabar levando um gol. Estamos buscando a perfeição não só da defesa, mas da equipe inteira”, disse Gil. O zagueiro jogará ao lado de Felipe, que recuperou a posição após a atuação ruim de Edu Dracena na derrota por 1 a 0 para o Santos no último sábado.

O meio-campo também será diferente. A equipe jogará com apenas um volante, e terá uma formação bastante ofensiva. Bruno Henrique será o único responsável por fazer a proteção à frente da zaga, enquanto Jadson e Renato Augusto cuidarão da armação das jogadas de ataque.

Bruno Henrique retorna à equipe após se recuperar de lesão no tornozelo esquerdo sofrida contra o Joinville no dia 6. O volante, no entanto, só será titular por causa dos desfalques: Ralf (suspenso), Cristian (machucado), Elias (com a seleção brasileira) e Petros (vendido para o Betis, da Espanha). Caso Bruno Henrique não suporte os 90 minutos, ele deve ser substituído pelo garoto Marciel, recém-promovido das categorias de base e que ainda não fez nenhum jogo pelo profissional.

O Corinthians encara a partida deste sábado como uma decisão, e por isso treinou ontem no Itaquerão – prática que Tite adota apenas em véspera de jogos decisivos. Para o treinador, é fundamental a equipe não perder de vista o bloco dos líderes. Com a derrota para o Santos, o Alvinegro caiu para a sétima posição.

Reencontrar o Figueirense no Itaquerão também é especial para o Corinthians porque a última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na inauguração do estádio, no dia 18 de maio de 2014. O time catarinense estragou a festa e venceu por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Uendel; Bruno Henrique, Jadson e Renato Augusto; Malcom, Vagner Love e Luciano. Técnico: Tite

FIGUEIRENSE

Alex; Leandro Silva, Thiago Heleno, Marquinhos e Roberto Cereceda; Dener, Fabinho, Ricardinho e Rafael Bastos; Clayton e Marcão (Elias). Técnico: Argel Fucks

Juiz: Igor Junio Benevenuto (MG)

Local: Itaquerão.

Horário: 21h

Transmissão: Pay-per-view