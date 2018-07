Corinthians encara jogo com Flamengo como decisão

Como abre a 32.ª rodada, o Corinthians tem a chance de assumir nesta quarta-feira a liderança do Brasileirão, colocando pressão sobre Fluminense e Cruzeiro. Por isso, o elenco corintiano encara o jogo contra o Flamengo, no Engenhão, como uma verdadeira decisão de campeonato.

O Corinthians ocupa atualmente a terceira colocação do campeonato, com 53 pontos, apenas um atrás de Fluminense e Cruzeiro. Assim, pode ultrapassar os dois se vencer nesta quarta-feira - o time carioca só joga na quinta, enquanto a equipe mineira entra em campo apenas no sábado.

"Nada é mais importante para nós do que dar mais um passo na busca pelo título. Foi [um jogo] decisivo contra o Palmeiras e esse também é", afirmou o técnico Tite, que estreou no comando do Corinthians justamente no clássico do último domingo, quando venceu o rival por 1 a 0.

"Estamos focados em fazer o nosso melhor, podemos até perder, pois é do jogo, mas, se em dois terços da partida conseguirmos ser superiores, vamos ter mais chances de vencer", disse Tite, que irá manter a mesma escalação do clássico de domingo para enfrentar o Flamengo.

"Temos de buscar uma vitória a qualquer custo, para iniciar a arrancada nesta reta final", comentou o atacante Iarley, que novamente faz dupla de ataque com Ronaldo e espera ajudar o Corinthians a conseguir a vitória sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, no Rio.