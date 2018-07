Corinthians encara o Atlético-MG e inicia nova era sem Tite

O Corinthians inicia nesta quarta-feira uma nova era diante do Atlético-MG, às 21h45, no Mineirão. No lugar de Tite, novo técnico da seleção brasileira, o comando da equipe está nas mãos de Cristóvão Borges, que chega sem fazer grandes mudanças, mas tendo que lidar com alguns problemas.

A classificação demonstra uma falsa tranquilidade. O time é o quarto, com 16 pontos e a rodada pode fazê-lo se aproximar dos líderes. Mas uma derrota poderá fazer o time cair bastante na tabela. Para evitar o início ruim no novo trabalho, Cristóvão trás como grande novidade o segredo.

Ao contrário de seu antecessor, que fazia treinos abertos para a imprensa e raramente não divulgava o time que iria a campo, Cristóvão decidiu fechar o treinamento de ontem e não quis antecipar quem joga. Porém, algumas pistas deixaram a sensação de que não devem ocorrer alterações.

“Eu sou volante, e continuarei sendo. Tivemos um treino tático, mas não deve mudar muita coisa. Vou ter a liberdade que tinha com o Tite, onde eu marcava e saia jogando. É pouco tempo de trabalho, mas a princípio é a mesma função”, explicou o volante Bruno Henrique, autor de dois gols contra o Botafogo, na última rodada.

A tendência é o time ser quase o mesmo que derrotou o Botafogo, sob o comando de Fábio Carille. As diferenças são a saída de Balbuena (suspenso), e um possível retorno de Giovanni Augusto, cortado minutos antes da partida contra os cariocas, por causa de um desconforto muscular na coxa direita.

Após o treino de terça-feira, Cristóvão teve uma conversa reserva com Romero, que não vive um bom momento no clube, mas deve ser mantido.

O dia começou com a possibilidade do Corinthians jogar com Caíque, de 21 anos, no gol, e ter uma dupla de zaga formada por Pedro Henrique, de 21, e Léo Santos, de 17. Uma defesa muito jovem para encarar a experiência de Fred e Robinho. Mas o goleiro Cássio, recuperado de um mal-estar, treinou normalmente, assim como Vilson, recuperado de um edema na coxa direita.

Apesar das boas notícias, são nove desfalques para o novo treinador corintiano administrar. Balbuena está suspenso e estão no departamento médico Walter, Matheus Vidotto, Yago, Cristian, Elias, Danilo, André e Bruno Paulo.

Apesar das dificuldades, Cristóvão já começa a cativar os jogadores. “Ele é um cara muito centrado e tem passado confiança ao grupo. Acredito que o bem estar dentro do clube, que tínhamos com o Tite, deve continuar”, opinou Bruno Henrique.

Uma dúvida. No Atlético-MG, o técnico Marcelo Oliveira também não quis antecipar a formação, mas tem apenas uma dúvida. Ele tem feito rodízio entre os volantes Leandro Donizete, Júnior Urso e Rafael Carioca e precisa escolher dois deles.

Donizete tem grandes chances de ser mantido na equipe, após ter sido um dos melhores em campo na partida contra a Ponte Preta. Júnior Urso, titular na última rodada, não foi bem, por isso pode ficar no banco. O restante do time é o mesmo que atuou contra a equipe de Campinas.

A novidade da equipe é o retorno do meia argentino Dátolo. Após um mês fora, por lesão muscular, ele fica no banco de reservas. Os atacantes Luan e Lucas Pratto continuam se recuperando de lesão.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca e Cazares; Robinho, Fred e Clayton

Técnico: Marcelo Oliveira

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Bruno Henrique, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Guilherme e Romero

Técnico: Cristóvão Borges

JUIZ: Wilton Pereira Sampaio (GO)

LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

HORÁRIO: 21h45