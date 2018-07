Corinthians encara o Bahia e já começa contagem regressiva ao título

O Corinthians inicia neste domingo, às 19h, contra o Bahia, em Salvador, a sua contagem regressiva para o título brasileiro. Nas contas do técnico Fábio Carille, que renovou seu contrato até dezembro de 2019, restam apenas mais cinco vitórias para o time ser campeão. Faltando 11 rodadas para o fim do Nacional, a equipe lidera com 58 pontos e, nos cálculos do treinador, se chegar aos 73 não poderá mais ser alcançada.

A diferença para o Santos, segundo colocado, é de dez pontos. Mesmo com um início de segundo turno irregular (três vitórias, três derrotas e dois empates), o Corinthians contou com a queda de rendimento dos principais concorrentes para ampliar a sua vantagem na ponta da tabela. Na virada do turno, a distância para o Grêmio, então vice-líder, era de oito pontos (47 a 39).

Até o fim do campeonato, o Corinthians vai disputar quatro jogos em casa. Por isso, nas contas do próprio Carille, terá de somar ao menos três pontos como visitante. Se vencer fora neste domingo, além de se aproximar do título, o Corinthians aumentará ainda mais a pressão em cima do Santos, que joga só segunda-feira, diante do Vitória, no encerramento da 28.ª rodada.

Em relação ao time, Romero e Fagner voltam após suspensão. O zagueiro Pablo, machucado, e o volante Gabriel, suspenso, são os desfalques.

FICHA TÉCNICA

BAHIA: Jean; Eduardo, Rodrigo Becão, Thiago Martins e Juninho; Renê Júnior, Juninho e Vinícius; Zé Rafael, Régis e Edigar Junio.

Técnico: Paulo César Carpegiani

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Maycon e Camacho; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Fonte Nova, em Salvador.

Horário: 19h.