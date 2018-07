Corinthians encara o Bahia em teste para a defesa antes de 'final'

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem a defesa como ponto forte e os números mostram a eficiência do setor da equipe comandada por Fábio Carille. Hoje, o time alvinegro encara o Bahia, às 19h30, na Arena Corinthians, em um importante teste para seus defensores antes do confronto com cara de final diante do Grêmio, domingo que vem.

O Corinthians tem um feito admirável na temporada. Em 37 jogos, contando amistosos, a equipe não sofreu gol em 20 deles, o que dá 54% das partidas. E no total, sofreu apenas 21 gols. "Fico feliz pelos números e isso serve de motivação, pois mostra que estamos no caminho certo", comemora o zagueiro Pablo, que ontem completou 26 anos.

Embora o Bahia não faça uma boa campanha - soma apenas 10 pontos, a equipe comandada por Jorginho iniciou a rodada com a marca de ser o time que mais chuta ao gol no Brasileiro, com 52 finalizações, algo em torno 6,5 tentativas por partida.

Invicto há 21 jogos, o Corinthians tem um motivo extra de motivação para a partida. Pela segunda vez no Brasileiro, Carille poderá escalar força máxima, algo que ocorreu apenas na primeira rodada, diante da Chapecoense.

Apesar do cenário favorável, o discurso entre os corintianos se mantém em ter os pés no chão. A preocupação é que o excesso de confiança e o fato do Grêmio estar próximo na tabela possa atrapalhar a concentração da equipe. O time gaúcho também joga hoje, contra o Coritiba, às 21h, na Arena Grêmio.

Em relação as equipes, Jadson volta ao Corinthians, após ser poupado da partida contra o Coritiba. Já no Bahia, Allione e Matheus Sales voltam ao time, depois de serem proibidos de atuar contra o Palmeiras, por ainda ter contrato com o time alviverde. O meia Régis, recuperado de lesão na coxa, é outra novidade.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô

Técnico: Fábio Carille

BAHIA: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior, Juninho e Vinícius; Zé Rafael, Allione e Edigar Junio

Técnico: Jorginho

JUIZ: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

LOCAL: Arena Corinthians, em São Paulo

HORÁRIO: 19h30