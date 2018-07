Corinthians encara o Ceará e o trauma contra rivais ameaçados

SÃO PAULO - Todo cuidado é pouco para o Corinthians nesta quarta-feira, quando enfrenta o Ceará, a partir das 21h50 (de Brasília, com transmissão da rádio Estadão ESPN), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Ao mesmo tempo em que precisa ser ofensivo pela necessidade da vitória - um tropeço pode custar a liderança a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro -, o time corintiano sabe que precisa de cautela diante de um adversário que está desesperado com a luta contra o rebaixamento.

"Os times de baixo estão tirando ponto, por isso não vejo vantagem por enfrentar o Ceará", alertou o atacante Emerson, que será titular do Corinthians no jogo desta quarta-feira. "Mas o importante agora é saber que quem perder ponto em jogos fáceis estará perdendo o título. A competição ainda está aberta e quem bobear pode até ficar atrás do Figueirense."

A ordem é acabar com o trauma de perder pontos preciosos diante dos times ameaçados pelo rebaixamento. No ano passado, o Corinthians não foi além do empate, jogando fora de casa, com os quatro times que acabaram caindo para a Série B.

Na atual temporada, dos quatro últimos colocados do campeonato, o Corinthians já perdeu para Avaí em Florianópolis e para o América-MG em Uberlândia, além de empatar com o Atlético-PR em Curitiba. Agora, é a vez de enfrentar o Ceará em Fortaleza.

"O vestiário depois do jogo com o América foi muito triste. Desde que cheguei aqui nunca vi daquele jeito. E aquele jogo é nossa lição para não repetir apresentação tão ruim", revelou Emerson, lembrando do tropeço diante do time mineiro, então na lanterna do campeonato, em jogo realizado no dia 6 de novembro - depois, o Corinthians se reabilitou na rodada seguinte com a vitória sobre o Atlético-PR no Pacaembu.

"Não existe essa de facilidade pelo adversário estar na zona de rebaixamento. Ninguém quer passar o fim de ano sabendo que vai disputar a segunda divisão no próximo ano. Eles vão querer vir pra cima, nos pressionar, mas o América nos serviu de lição do que não pode acontecer", avisou Emerson.

CEARÁ - Fernando Henrique; Boiadeiro, Fabrício, Daniel Marques e Eusébio; Michel, Heleno, João Marcos e Thiago Humberto; Felipe Azevedo e Osvaldo. Técnico: Dimas Filgueiras.

CORINTHIANS - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Edenílson, Danilo e Willian; Emerson e Liedson. Técnico: Tite.

Árbitro - Elmo Alves Rezende Cunha (GO); Horário - 21h50 (de Brasília); TV - Globo e Band; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).