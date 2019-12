Corinthians encara o Fluminense, que busca ir para a Sul-Americana

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena em Itaquera, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro já está classificado para a fase preliminar da Copa Libertadores da América, e a equipe carioca luta para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana.

O Corinthians está em sétimo lugar, com 56 pontos, dois a mais do que o Internacional. Ou seja, a equipe terminará o Brasileirão 2019 na sétima ou oitava colocação. Já o Fluminense está em 14º lugar, última posição que garante a ida para a Sul-Americana. O Botafogo está a apenas um ponto e pode roubar o lugar.

O jogo contra o Fluminense marcará a despedida do técnico interino Dyego Coelho, que voltará ao sub-20 do Corinthians em 2020. Tiago Nunes foi contratado para a próxima temporada e já planeja a montagem do elenco com a diretoria.

Coelho completou sete jogos pela equipe principal, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Para a partida contra o Fluminense, os desfalques são o lateral-esquerdo Danilo Avelar (problema no ombro esquerdo), o zagueiro Manoel (desgaste físico), o meia-atacante Pedrinho (lesão na panturrilha direita) e o atacante Clayson (suspenso).

Apesar de o jogo não valer mais nada para o Corinthians, o goleiro Cássio, um dos líderes da equipe, pediu aos companheiros para fechar o ano com imagem positiva. "Temos que fazer nosso melhor, estaremos na frente da nossa torcida. Espero um público bom e seria legal terminar com uma vitória. Foco é terminar bem e sair feliz para as férias", opinou Cássio.

No Fluminense, a lista de desfalques também é grande. Digão e Ganso foram punidos pelo STJD. O meia já não atuaria porque recupera-se de uma lesão muscular. Os atacantes Yony González, suspenso, e João Pedro, lesionado, também não jogam.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar (Carlos Augusto); Gabriel, Junior Urso e Pedrinho (Mateus Vital); Janderson, Boselli (Gustagol) e Love. Técnico: Dyego Coelho (interino).

Fluminense: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Luccas Claro e Igor Julião; Yuri, Caio Henrique, Daniel e Nenê; Marcos Paulo e Evanilson.. Técnico: Marcão.

Juiz: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-per-view.