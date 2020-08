Corinthians encara o Fortaleza e deve ter a estreia de Otero

O Corinthians deve contar com a estreia do meia venezuelano Otero no jogo contra o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentado na véspera, o jogador prometeu gol de falta em sua primeira partida com a camisa alvinegra e evitou comparações com o ídolo corintiano Marcelinho Carioca.

"Até agradeço a comparação, ele (Marcelinho) é um grande ídolo aqui, mando um abraço para ele. Acredito que vou treinar hoje (terça-feira) para amanhã (hoje) já fazer um gol de bola parada", afirmou.

Relacionado pelo técnico Tiago Nunes, a tendência é que Otero fique no banco de reservas. O venezuelano assinou contrato até julho de 2021, sem custos ao Corinthians. Sobre o posicionamento em campo, ele espera ser utilizado pela esquerda do ataque. "Jogo nas três (posições): meio, direita ou esquerda. Mas me sinto muito melhor pela esquerda. Minha maior característica é o chute."

A formação titular deve ser semelhante à que venceu o Coritiba no final de semana passado. A dúvida fica por quem vai começar no lado direito do ataque: Ramiro ou Mateus Vital, que voltou a ser relacionado após se recuperar de amidalite. No lado esquerdo ofensivo, posição em que o venezuelano planeja atuar, quem deve começar é o jovem Léo Natel, contratado recentemente junto ao São Paulo. Luan segue na reserva e Araos terá mais uma oportunidade na armação das jogadas.

"Gostaria muito de jogar já, estou ansioso, mas não sei se vou jogar com Luan, com Araos, com Léo (Natel), com Vital, não sei. Isso já é parte do treinador, vou esperar minha oportunidade", encerrou Otero.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson), Cantillo, Ramiro (Mateus Vital), Araos e Léo Natel; Jô. Técnico: Tiago Nunes.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Quintero e Bruno Melo; Juninho, Felipe e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR).

Local: Arena Corinthians.

Horário: 21h30.

Na TV: Globo.