Corinthians encara o Internacional para manter o astral em alta

Vivendo um raro momento de calmaria, o Corinthians recebe o Internacional nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, ciente de que o clima harmonioso e os elogios para a equipe só continuarão em caso de classificação diante dos gaúchos, que não terão a presença de seu principal atleta, o argentino D’Alessandro. No primeiro jogo, empate por 1 a 1, no Beira-Rio.

A atuação do time corintiano nos últimos jogos, em especial diante do Inter e do São Paulo, inflou o ego dos jogadores, que percebem uma clara evolução tática, mesmo sem ter muito tempo para treinar. Do jogo com o São Paulo, domingo, para esta quarta-feira, em nenhum momento Carille conseguiu ter os 11 titulares em campo. Assim, o jeito é apostar na conversa. Como o time deve ser o mesmo do clássico, o entrosamento se torna mais natural.

“Que bom estarmos evoluindo neste momento decisivo. A equipe está funcionando no coletivo e a gente espera que essa fórmula seja a certa para sermos campeões”, disse o meia Rodriguinho, autor de um belo gol contra o São Paulo.

Em 21 jogos oficiais na temporada, o time de Carille perdeu apenas dois jogos, sendo o último, há um mês – 1 a 0 para a Ferroviária. A tal “fórmula certa para ser campeã” dita por Rodriguinho e que deverá ser utilizada nesta quarta é a mesma vista nos últimos confrontos. Pouca posse de bola, mas bom aproveitamento nas finalizações.

Para que isso dê certo, Carille deve contar com a boa fase do artilheiro Jô, mas também com os dois meias responsáveis por fazer o time jogar, casos de Rodriguinho e Jadson, que chegou a correr o risco de ficar fora da partida, por causa de uma inflamação no joelho direito, mas está recuperado e deve jogar.

“A gente se dá muito bem fora de campo e isso se reflete em campo. O Jadson é inteligente e dá uma qualidade diferente para o time”, falou Rodriguinho, vice-artilheiro da equipe na temporada, com cinco gols, todos feitos em mata-mata.

A boa fase da equipe é refletida nas arquibancadas. A Arena Corinthians deve estar lotada para o reencontro com os gaúchos. Até a tarde de terça-feira, foram vendidos 27.800 ingressos para o jogo.

No Inter, sobram problemas para o técnico Antônio Carlos Zago. Além de D’Alessandro, que se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo, estarão fora da partida Edenílson, Gustavo Ferrareis, Paulão e Danilo Fernandes, todos machucados, além do lateral-esquerdo Carlinhos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô Técnico: Fábio Carille

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William, Felipe Gutiérrez e Roberson; Nico López e Brenner

Técnico: Antônio Carlos Zago

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Horário: 21h45