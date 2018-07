Corinthians encara o Novorizontino e pode atrapalhar o Palmeiras

O Corinthians, já classificado com a melhor campanha, entra em campo neste domingo e pode influenciar diretamente o futuro do rival Palmeiras no Campeonato Paulista. O resultado do time alvinegro interfere nas pretensões do clube alviverde, único grande que ainda não tem classificação assegurada às quartas de final. A equipe do técnico Tite encara o Novorizontino, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 15.ª e última rodada, que tem os mesmos 21 pontos e divide a primeira colocação com o Palmeiras no Grupo B.

O jogo contra o Novorizontino não significa nada para o Corinthians, primeiro colocado geral do Paulistão e que já tem rival definido nas quartas de final: o Red Bull Brasil, o segundo colocado do Grupo D.

Tite deve escalar somente reservas para a partida deste domingo porque os titulares enfrentaram na última quarta-feira o Independiente Santa Fe, na Colômbia, pela Copa Libertadores - no último domingo, já haviam enfrentado o Palmeiras. Por isso, a tendência é que o time titular descanse na última rodada do Paulistão.

A partida contra o Novorizontino se transforma em uma chance para alguns jogadores colocarem uma dúvida na cabeça de Tite. Luciano pode aproveitar a oportunidade para ganhar posição de André, que vive uma seca de gols. O paraguaio Romero é outro jogador que tem entrado bem na equipe.

NOVORIZONTINO

Dependendo de suas próprias forças para se classificar, o Novorizontino tem um duro desafio pela frente: derrotar o Corinthians no Itaquerão. Para a partida decisiva deste domingo, o técnico Guilherme Alves vai ter força máxima e deve fazer apenas uma mudança em relação aos 11 titulares. O atacante Luiz Araújo, emprestado pelo São Paulo, cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser o companheiro de Roberto na frente. Assim, Wesley fica como opção no banco de reservas.

O Novorizontino tem os mesmos 21 pontos do Palmeiras, atual líder do Grupo B, e vem motivado com a vitória diante do Rio Claro por 2 a 0. Guilherme Alves acredita na classificação da equipe, mas foi enfático ao afirmar que o principal objetivo foi conquistado. "A classificação seria muito importante, mas vamos ter pela frente o Corinthians, que venceu todos os jogos em casa no campeonato", lembrou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

CORINTHIANS - Walter; Fagner, Balbuena, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Danilo e Guilherme; Romero e Luciano. Técnico: Tite.

NOVORIZONTINO - Veloso; Domingues, Jéci e Luizão; Cléo Silva, Fahel, Michel, Pedro Carmona e César; Luiz Araújo e Roberto. Técnico: Guilerme Alves.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

LOCAL - Arena Corinthians.

HORÁRIO - 16h.

TRANSMISSÃO - Pay-per-view.