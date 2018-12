Corinthians encara o Racing na Sul-Americana e Santos pega River Plate-URU

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta segunda-feira em sua sede, na cidade de Luque, no Paraguai, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana. Nele, os seis clubes brasileiros conheceram os seus adversários e quem teve azar foi o Corinthians, que enfrentará logo de cara o Racing, tradicional clube da Argentina.

O duelo entre brasileiros e argentinos não é inédito na competição e o último aconteceu há pouco tempo. Na edição do ano passado, Corinthians e Racing se enfrentaram nas oitavas de final e o clube de Avellaneda, que fica na região metropolitana de Buenos Aires, se deu melhor. Na Arena Corinthians, em São Paulo, houve empate por 1 a 1 e, na Argentina, a igualdade sem gols classificou os locais pelo maior números de gols como visitante. Desta vez, pelo menos, a decisão da vaga será no Brasil.

O Santos, agora comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, jogará contra o River Plate. Para sorte dos santistas não é o argentino, o atual campeão da Copa Libertadores. É o uruguaio, que joga em Montevidéu. O segundo jogo do duelo será com mando do clube brasileiro.

Assim como o Corinthians, o Botafogo terá pela frente um clube da Argentina. Será contra o Defensa y Justicia, que é um velho conhecido de clubes brasileiros. No ano passado, nesta mesma fase, eliminou o São Paulo com um empate por 1 a 1 em pleno estádio do Morumbi, na capital paulista.

Já Fluminense e Chapecoense jogarão contra rivais do Chile. O clube carioca, semifinalista neste ano - perdeu para o campeão Athletico-PR -, enfrentará o Deportivo Antofagasta. O catarinense, campeão em 2016, encarará o Unión La Calera. Por fim, o Bahia terá como adversário o Liverpool, do Uruguai.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana:

Montevideo Wanderers-URU x Sport Huancayo-PER

Liverpool-URU x Bahia-BRA

Independiente-ARG x Deportivo Binacional-PER

Bolívia 2 x Rio Negro-COL

Argentinos Juniors-ARG x Estudiantes de Mérida-VEN

Colón-ARG x Deportivo Municipal-PER

Unión Española-CHI x Mushuc Runa-EQU

Atlético Cerro-URU x UTD de Cajamarca-PER

Deportivo Santaní-PAR x Once Caldas-COL

Colo-Colo-CHI x Universidad Católica-EQU

River Plate-URU x Santos-BRA

Deportivo Guabirá-BOL x Deportivo Macará-EQU

Bolívia 1 x Monagas-VEN

Sol de América-PAR x Mineros-VEN

Unión La Calera-CHI x Chapecoense-BRA

Guaraní-PAR x Deportivo Cali-COL

Bolívia 3 x Zulia-VEN

Racing-ARG x Corinthians-BRA

Independiente-PAR x La Equidad-EQU

Deportivo Antofagasta-CHI x Fluminense-BRA

Unión de Santa Fé-ARG x Independiente del Valle-EQU

Defensa y Justicia-ARG x Botafogo-BRA