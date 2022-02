Corinthians encara o Red Bull Bragantino sob o olhar do técnico Vitor Pereira

O Corinthians, enfim, tem um novo treinador, mas o português Vítor Pereira ainda não comandará a equipe neste domingo, às 11h, na Neo Química Arena, contra o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão. Ele estará presente para acompanhar a partida no estádio, mas só estreia no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, no dia 5 de março, e vai ter uma semana livre para treinos.

Vítor Pereira é mais um treinador estrangeiro no futebol brasileiro neste ano - o sétimo dentre os times da Série A - e já passou por Portugal, Alemanha, Turquia, Grécia, Arábia Saudita e China. No Corinthians, terá em mãos uma equipe com atletas gabaritados e experientes e precisará conviver com a pressão por resultados enquanto se adapta ao futebol local.

Pereira receberá de Fernando Lázaro um time mais organizado e encaixado do que o ex-técnico Sylvinho deixou para o interino. Desde a saída do antigo treinador, a equipe conquistou três vitórias e um empate, apresentando um futebol mais convincente ao seu torcedor, embora ainda haja espaço para evolução.

O Corinthians não jogou durante a semana e, com o descanso, deve contar com seus principais jogadores para a partida contra o Red Bull Bragantino. O centroavante Jô ficou fora da última partida por dores no joelho esquerdo, realizou trabalhos específicos com a comissão técnica e é dúvida para a partida. A única ausência confirmada é o volante Xavier, que trata uma lesão muscular na coxa esquerda.

A equipe tem um jejum pela frente: não sabe o que é vitória sobre o Bragantino há seis jogos, quando venceu por 2 a 0 em julho de 2020, com gols de Jô e Éderson. Desde então, foram três empates e duas derrotas. O Corinthians é o líder do Grupo A, com 14 pontos, sendo quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano e Willian; Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Artur, Alerrandro e Leandrinho. Técnico: Maurício Barbieri.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

HORÁRIO - 11h.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Paulistão Play, Premiere.