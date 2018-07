Corinthians encerra preparação e Bruno Henrique é relacionado

O técnico Tite comandou neste sábado o último treino do Corinthians antes do duelo decisivo diante do Atlético-MG, neste domingo, no Independência, em Belo Horizonte. Líder do Campeonato Brasileiro, o time paulista tem oito pontos de vantagem justamente para o adversário mineiro, que depende de uma vitória para manter-se vivo na briga pelo título.

Tite não quis saber de mistério e tem definida a escalação para o confronto. A novidade é a presença de Rodriguinho ao lado de Ralf como dupla de volantes. O jogador voltou a treinar entre os titulares neste sábado pela manhã e foi confirmado na vaga de Elias, que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Outra novidade, mas esta para o banco de reservas, é o volante Bruno Henrique. Sem atuar há mais de dois meses, o jogador se recuperou plenamente de um edema ósseo no tornozelo esquerdo, que o tirava de ação desde o dia 26 de agosto. Com isso, foi relacionado e fica à disposição do treinador.

Os únicos desfalques ainda são os dois laterais titulares, Fagner e Uendel, lesionados. Assim, o Corinthians está escalado para o jogo deste domingo com: Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Rodriguinho, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Vagner Love.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para domingo:

Goleiros: Cássio, Walter, Matheus Vidotto

Zagueiros: Gil, Felipe, Yago, Edu Dracena, Pedro Henrique

Laterais: Edílson, Guilherme Arana

Volantes: Ralf, Rodriguinho, Bruno Henrique, Cristian

Meias: Renato Augusto, Jadson, Lucca, Danilo

Atacantes: Vagner Love, Malcom, Ángel Romero, Lincom