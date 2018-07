Corinthians encerra preparação para final e concentra todos jogadores disponíveis

O Corinthians realizou, neste sábado, no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo, o último treinamento preparatório para a finalíssima do Paulistão diante da Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão.

Após o aquecimento, o técnico Fábio Carille comandou um treino de três toques com o elenco. Na sequência, o treinador separou os prováveis titulares para a decisão estadual e realizou uma atividade fechada para a imprensa. Depois, os titulares também realizaram cobranças de pênaltis, atividade repetida pelos jogadores reservas no campo ao lado.

Apesar de não permitir o acesso dos repórteres e profissionais de imagem em parte do treinamento, Fábio Carille já havia revelado os 11 jogadores que devem entrar em campo para buscar o 28º título estadual para o clube alvinegro, exatamente 40 anos após a histórica conquista - também sobre o Ponte Preta - que encerrou um jejum de 23 anos sem títulos estaduais do Corinthians.

O time corintiano, que não terá o meia Rodriguinho, autor de dois gols no primeiro jogo da final, em Campinas, e o volante Gabriel, ambos suspensos, deverá iniciar a partida com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Paulo Roberto, Maycon, Camacho e Jadson; Romero e Jô.

Após vencer o primeiro duelo por 3 a 0 no Moisés Lucarelli, o Corinthians tem a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença para ser campeão. Se for derrotado por três gols, a decisão será nos pênaltis. Para a Ponte Preta sair de Itaquera como campeã, precisará vencer o Corinthians por quatro ou mais gols de saldo.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians para a decisão com a Ponte Preta:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque França.

Zagueiros: Balbuena, Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos.

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Moisés e Léo Príncipe.

Volantes: Paulo Roberto, Maycon, Marciel e Fellipe Bastos.

Meias: Jadson, Pedrinho, Camacho e Marquinhos Gabriel.

Atacantes: Jô, Ángel Romero, Kazim, Léo Jabá e Clayton.