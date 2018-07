Corinthians encerra série de derrotas, mas só empata

MOGI MIRIM - O Corinthians estreou um novo uniforme, amarelo, em homenagem à seleção brasileira, testou uma nova formação, com Guerrero barrado e sem centroavante fixo, mas não foi neste domingo que voltou a vencer. Apesar de ter exibido uma certa melhora, a equipe de Mano Menezes voltou a apresentar muitos erros em campo e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Mogi Mirim, na casa do adversário, pelo Campeonato Paulista. E a igualdade só aconteceu porque Mirita, que havia inaugurado o placar para o time do interior, marcou contra pouco depois, ainda na etapa inicial.

Já são cinco partidas sem vencer do lado corintiano, que voltou a ter problemas na criação e na marcação, mas pelo menos a equipe encerrou a sequência de quatro derrotas consecutivas. Em meio à crise que atravessa, terá pela frente, no domingo que vem, nada menos que um clássico diante do Palmeiras, melhor equipe do campeonato até o momento.

Com sete pontos, o Corinthians é o lanterna do Grupo B, mais próximo da zona de rebaixamento do que da classificação para a segunda fase. Já o Mogi Mirim tem 11 pontos e é o quarto do Grupo D. Quinta-feira, volta a campo pela oitava rodada para pegar o Botafogo, em Ribeirão Preto.

O JOGO

O Corinthians começou no ataque, com Emerson bastante participativo. Mas a primeira chance foi de Romarinho. Aos cinco minutos, Fagner recebeu pela direita e cruzou para o atacante, que tocou de letra, rente à trave. Aos nove, Guilherme bateu falta com categoria e assustou.

Mas depois de um início animador, o Corinthians voltou a ter muita dificuldade na criação, com Ramírez e Zé Paulo apagados. O Mogi Mirim aproveitou e cresceu. Aos 26 minutos, Fernando Baiano, em posição irregular não marcada pelo árbitro, dominou após cobrança de falta e só não marcou porque Paulo André cortou na hora certa.

O time da casa chegava com qualidade nos contra-ataques e um deles resultou no escanteio em que Mirita abriu o placar, aos 37. Paulo André, novamente, cortou com precisão após jogada de Serginho pela esquerda, mas na cobrança de escanteio, o zagueiro do Mogi Mirim subiu sozinho para cabecear para a rede.

O gol assustou o Corinthians e os donos da casa foram com tudo para cima, perdendo duas boas chances nos minutos seguintes, com Edson Ratinho e Serginho, que pararam em Walter. Em um lance fortuito, no entanto, saiu o empate. Romarinho encontrou Uendel pela esquerda. O lateral avançou até a linha de fundo e encheu o pé para o meio da área. Herói minutos antes, Mirita desta vez foi vilão e tocou contra o próprio gol, aos 43.

O time do Parque São Jorge voltou mais animado para a etapa final e quase marcou antes do primeiro minuto, com Guilherme, que recebeu sozinho, dentro da área, mas bateu mal de esquerda. Aos quatro, nova chance desperdiçada, desta vez com Emerson, que encheu o pé de fora da área e parou em Reynaldo.

Mas, como na etapa inicial, o ímpeto diminuiu logo e o jogo voltou a ficar morno. Menos mal para o lado corintiano que dessa vez o Mogi Mirim já não chegava com tanto perigo. Com isso, Mano Menezes decidiu promover a entrada de Guerrero. O time melhorou e voltou a chegar aos 22, com o peruano, que parou em Reynaldo. Aos 27, Uendel recebeu e cruzou para Romarinho, que acertou o travessão.

Os últimos minutos foram de um Corinthians todo para frente, buscando a virada, mas muito mais na vontade do que na qualidade. Mirita ainda foi expulso e Guerrero quase virou, aos 45, de cabeça, mas foi só.

FICHA TÉCNICA:

MOGI MIRIM 1 X 1 CORINTHIANS

MOGI MIRIM - Reynaldo; Valdir, Mirita, Álvaro e Leonardo de Jesus; Magal, Edson Ratinho, Elanardo e Morato (Everton Sena); Serginho e Fernando Baiano (Rivaldinho). Técnico: Ailton Silva.

CORINTHIANS - Walter; Fagner, Paulo André, Gil e Uendel; Ralf, Guilherme, Luis Ramírez (Guerrero) e Zé Paulo (Danilo); Romarinho e Emerson. Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Mirita, aos 37, e, contra, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alessandro Darcie.

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Fábio Sanches, Elanardo (Mogi Mirim); Paulo André, Emerson (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO - Mirita (Mogi Mirim).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Vitor Ferreira, em Mogi Mirim (SP).