Corinthians, enfim, convence jogador e empresta Steven Mendoza

O Corinthians acertou o empréstimo do atacante Steven Mendoza para o Bahia, até o fim da temporada. O jogador, que tem contrato com o clube até dezembro de 2018, já viajou para Salvador, onde passará por exames médicos e firmará o vínculo com a equipe baiana. O acerto ocorre após o colombiano recusar várias ofertas por acreditar que teria chance de jogar sob o comando de Fábio Carille. A informação da saída do jogador foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estado por pessoas ligadas ao Corinthians.

Mendoza havia recebido proposta de vários clubes desde o início do ano, quando retornou de empréstimo do New Yor City, mas sempre recusou por acreditar que conseguiria ter oportunidades no Corinthians. Ele ficou fora da lista de inscritos no Campeonato Paulista e não atuou ainda nesta temporada. Assim, foi convencido de que seria melhor deixar o clube para ter mais espaço.

O colombiano chegou ao Corinthians no fim de 2014. Ele disputou 31 partidas e fez três gols. No segundo semestre de 2015 ele foi emprestado para o Chennaiyin, da Índia, clube em que jogava antes de chegar ao time corintiano. De volta do empréstimo, foi cedido para o New York City.

Enquanto Mendoza tenta voltar a aparecer no Bahia, o Corinthians acerta a renovação de contrato do jovem Rodrigo Figueiredo. O meia de 21 anos está no time profissional desde o começo de 2016, mas ainda não atuou sob o comando de Fábio Carille. O novo contrato do jovem vai até dezembro de 2019. A tendência é que ele também seja emprestado nos próximos dias.