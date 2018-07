Corinthians enfrenta campeão de 2004 na pré-Libertadores

O Corinthians não terá mesmo vida fácil na Libertadores. O time de Tite terá como primeiro adversário o Once Caldas, campeão da edição 2004. A disputa vale uma vaga na fase de grupos da competição continental. Os jogos serão disputados nos dias 4 e 11 de fevereiro.

A equipe colombiana enfrentará o Corinthians na pré-Libertadores após ter alcançado a segunda melhor pontuação geral desta temporada no futebol local. A primeira partida do confronto será em São Paulo, em Itaquera. Uma semana depois, o time alvinegro vai a Manizales para decidir a vaga na altitude - a cidade está localizada 2.200 metros acima do nível do mar.

Em 2011, quando foi eliminado pelo Tolima na mesma fase, a equipe paulista também decidiu a vaga fora de casa. No confronto, perdeu a segunda partida por 2 a 0 após um empate sem gols no Pacaembu.

O Once Caldas tornou-se, nos últimos anos, um carrasco dos times brasileiros. Em 2004, ano em que foi campeão, eliminou o Santos e o São Paulo, nas quartas e nas semifinais, respectivamente. Em 2011, derrotou o Cruzeiro nas oitavas de final após uma derrota em casa (2 a 1) e uma vitória por 2 a 0 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

O time colombiano foi fundado em 1961, mas a primeira participação na Libertadores deu-se apenas em 1999. Desde então, foram sete participações: 1999 e 2002 (eliminado na fase de grupos), além de 2004 (campeão com vitória sobre o Boca Juniors na final), 2005, 2010 (caiu nas oitavas de final nas duas oportunidades) e 2011, quando acabou eliminado pelo Santos de Neymar nas quartas.

Em 2012, o Once Caldas acabou derrotado na Pré-Libertadores pelo Internacional. Leandro Damião marcou o único gol da partida disputada no Beira-Rio. Em Manizales, a equipe gaúcha conseguiu empatar por 2 a 2.

DEFINIÇÕES

O Inter também conheceu mais um dos seus adversários. Será o Emelec, que venceu o Campeonato Equatoriano. O último time do grupo sairá do confronto entre Morelia, do México, e The Strongest, da Bolívia. O Cruzeiro, por sua vez, terá mais um rival no Grupo 3. O vencedor de Alianza Lima, do Peru, e Huracán, da Argentina, se juntará ao atual campeão brasileiro, ao Mineros, da Venezuela, e ao Universitario Sucre, da Bolívia.

Se passar pelo Once Caldas, o Corinthians entrará na Chave 2, com Danubio, do Uruguai, São Paulo e San Lorenzo. No domingo, dia 8, entre as decisões da pré-Libertadores, o time alvinegro terá outro grande desafio pela frente: o Palmeiras, na nova casa do rival, em partida válida pela 3.ª rodada do Campeonato Paulista. No dia anterior, irão ocorrer as eleições presidenciais do clube paulista.