Corinthians enfrenta Cruzeiro na Copa do Brasil; Palmeiras pega o Grêmio

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil realizado nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, recolocou o técnico Mano Menezes no caminho do Corinthians. O Alvinegro enfrentará o Cruzeiro. A ordem dos mandos de campos ainda será sorteada pela entidade. Os jogos serão na próxima quarta-feira e no dia 19 de outubro.

Mano acumula duas passagens pelo Corinthians, de 2008 a 2010 e depois na temporada 2014. No Parque São Jorge, ele ganhou a Série B do Brasileiro de 2008, o Paulista de 2009 e a Copa do Brasil de 2009. Como o Cruzeiro briga contra o rebaixamento Brasileiro, é possível que Mano priorize a luta contra a degola poupando seus principais jogadores na Copa do Brasil, o que facilitaria a vida do Corinthians.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio. Líder do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca pode poupar alguns jogadores na Copa do Brasil por causa dos longos deslocamentos. No dia 3 de outubro, o Palmeiras vai ao Recife enfrentar o Santa Cruz pelo Brasileiro. Se Palmeiras e Corinthians avançarem, os arquirrivais se enfrentam nas semifinais da Copa do Brasil.

Do outro lado do chaveamento, o Santos jogarpa contra o Internacional. O técnico Dorival Júnior não deve priorizar nenhuma das duas competições. No ano passado, o Santos brigava por uma vaga no G-4 do Brasileirão ao mesmo tempo em que disputava o título com o Palmeiras e acabou ficando apenas na sétima posição no Nacional e com o vice-campeonato da Copa do Brasil.

O Atlético-MG colocará o seu favoritismo à prova contra o Juventude, que disputa a Série C do Brasileiro e eliminou o São Paulo nas oitavas de final. Quem passar, enfrenta o vencedor de Santos x Internacional.

CONFIRA OS CONFRONTOS:

Corinthians x Cruzeiro

Palmeiras x Grêmio

Internacional x Santos

Juventude x Atlético-MG