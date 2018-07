Corinthians enfrenta Ituano com apenas dois titulares

O Corinthians voltará a jogar na Libertadores apenas no dia 4, quando enfrenta o San Lorenzo em Buenos Aires, mas a preocupação de Tite com o torneio é tanta que o treinador resolveu poupar vários jogadores neste domingo diante do Ituano, em Itu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O temor é que os titulares que estão mais desgastados se machuquem.

Neste sábado, veio a notícia de que o lateral-esquerdo Fábio Santos sofreu uma lesão de menisco no joelho direito e terá de passar por uma artroscopia. A cirurgia será realizada nesta segunda-feira pela manhã no Hospital São Luiz, unidade Morumbi. O tempo de recuperação do jogador será em torno de 45 dias.

Neste domingo, Fagner, Gil, Felipe, Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Emerson e Danilo ganham descanso. O único jogador que começou jogando contra o São Paulo quarta-feira que será titular neste domingo é Cássio. O atacante Guerrero, que estava suspenso no clássico, volta ao time.

O Corinthians está em situação bastante confortável no Paulistão. Com 100% de aproveitamentos em três jogos, a equipe lidera o Grupo B do Estadual mesmo tendo disputado duas partidas a menos do que seus adversários por causa da Libertadores. Nas duas últimas rodadas, por exemplo, Tite também poupou os seus principais jogadores e, mesmo assim, venceu Palmeiras e Botafogo, respectivamente.

A partida deste domingo será mais uma oportunidade para alguns jogadores tentarem convencer Tite de que podem ser titulares. O meia Petros é um deles. Com Mano Menezes ele era uma das principais peças da engrenagem da equipe, mas este ano perdeu a vaga e em alguns jogos não foi relacionado nem para ficar no banco de reservas.

“Jogo em um dos principais clubes do mundo, então não é demérito para mim ser reserva no Corinthians. Já fui titular e deixei colegas na reserva. Agora é trabalhar e buscar meu espaço”, disse.

Tite mudou esquema da equipe. Agora o Corinthians joga no 4-1-4-1, e Petros acabou ficando sem espaço no meio-campo. Mesmo assim, ele evitar reclamar do chefe.

“Quem sou eu para falar do Tite? Ele tem o método de trabalho dele, respeito e tenho prazer em jogar com ele. Tenho de readquirir minha condição. Como posso fazer isso? Trabalhando e trabalhando. Sou assim, esforçado. E pode ter certeza que logo estarei de volta entre os titulares.”

No ataque, Vágner Love, ainda em busca de um melhor condicionamento físico, não tem condições de ser titular e por isso ficará no banco como opção para entrar no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

ITUANO

Fábio; Dick, Léo, Naylhor e Peri; Jonatan Lima, Walfrido, Cristian e Clayson; Ricardinho e Misael. Técnico: Tarcísio Pugliese

CORINTHIANS

Cássio; Edilson, Yago, Edu Dracena e Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Petros e Mendoza; Malcom e Guerrero. Técnico: Tite

Juiz: Márcio Henrique de Gois

Local: Estádio Novelli Junior

Horário: 16h

Transmissão: Globo e Band