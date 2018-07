Corinthians enfrenta o Atlético-PR e o STJD nesta quarta-feira

O Corinthians tem dois importantes desafios nesta quarta-feira. O primeiro é nos tribunais e o segundo em campo. A partir das 14h30, a missão, no STJD, no Rio, será livrar seu artilheiro, Jô, de uma pena pesada, que pode até tirá-lo do campeonato. Mais tarde, às 21h, vai ser a vez de encarar o Atlético-PR, em Curitiba, e superar desfalques importantes na luta para dar mais um grande passo rumo ao título.

Em campo, diretoria e comissão técnica enxergam maiores dificuldades. Com 62 pontos na tabela, os corintianos respiram aliviados após a vitória sobre o Palmeiras, mas ainda vivem situação um pouco ameaçadora, já que um tropeço nesta quarta-feira pode fazer Santos, Grêmio e Palmeiras se aproximarem na tabela.

“Vencer um clássico dá sempre moral e é algo importante. Temos mais seis finais e precisamos trabalhar firme para não baixar a guarda”, disse o lateral-esquerdo Guilherme Arana.

Para vencer o Furacão, o Corinthians terá de superar dois importantes desfalques. O goleiro Cássio está com a seleção brasileira para a disputa dos amistosos contra Japão e Inglaterra, e também cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, assim como o volante Gabriel. Em seus lugares entram, respectivamente, Walter e Maycon.

Walter fará sua estreia na temporada, após aparecer bem em 2016. Sem espaço no clube, ele pode ser negociado com o São Paulo ao final da temporada.

Antes de encarar o Atlético-PR, as atenções estarão em cima de Jô. O atacante será julgado por ter dado um pontapé no zagueiro Rodrigo no jogo entre Corinthians e Ponte Preta.

O atacante será julgado com base no artigo 254-4, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição de quatro a 12 jogos. Os advogados tentarão desqualificar o caso. Independente do resultado do julgamento, ele jogará essa noite.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez e Lucho González; Matheus Anjos (Pablo), Nikão e Lucas Fernandes (Douglas Coutinho); Ribamar.

Técnico: Fabiano Soares

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Rodriguinho, Clayson e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Horário: 21h