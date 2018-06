Corinthians enfrenta o Deportivo Lara em jogo de paciência

O Corinthians enfrenta o Deportivo Lara nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Corinthians, ciente de que precisará ter paciência para superar o adversário, que promete mais uma vez surpreender. Em sua estreia, a equipe venezuelana derrotou o Independiente por 1 a 0, em casa.

Com uma estrutura superior e tradição na competição continental bem superior ao adversário, o Corinthians não se esquiva da responsabilidade de se impor no jogo desta noite. “Jogando em casa e diante da nossa torcida, é uma obrigação vencermos. Buscamos um ponto fora de casa (contra o Millonarios) e agora precisamos somar três pontos em casa”, destacou o zagueiro Henrique.

Entretanto, para superar os venezuelanos, será preciso ter a paciência que tem faltado ao time de Fábio Carille quando enfrenta retranca. “Não sei explicar o motivo, talvez a gente precise de mais espaço para jogar e quando enfrentamos equipes que jogam de igual para igual, isso acontece mais”, explicou Rodriguinho.

O Deportivo Lara pode ser desconhecido de muitos torcedores - é um clube fundado apenas em 2009 -, mas os atletas corintianos garantem saber bem o que vão enfrentar. “É um time rápido, de qualidade, com jogadores experientes e já sabemos os pontos fortes deles”, garantiu Henrique.

Um fato curioso é que a equipe venezuelana, treinou na segunda-feira, no CT da base do Corinthians, ao lado de onde treina a equipe profissional.

Em relação ao time, o desfalque é o meia Jadson, que se recupera de dores na coxa direita. Em seu lugar, Emerson Sheik será o titular. Mais uma vez, o Corinthians vai atuar sem centroavante.

No Deportivo Lara, o técnico Leo González demonstra conhecimento da força e das virtudes do adversário brasileiro. "É uma equipe que triangula muito, não tem um atacante na área, mas ataca com muita gente. Tem ótimos jogadores que jogam rápido pelos lados e possuem um lateral de Seleção, que é o Fagner", analisou o treinador.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Henrique, Balbuena e Sidcley; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Emerson Sheik e Clayson; Romero

Técnico: Fábio Carille

Deportivo Lara: Lugo; Matute, Almao, Mendoza e Chaurant; López, Marín, Andreutti e Soto; Pedro Ramírez e Falcon

Técnico: Leo González

Juiz: Raúl Orozco (BOL)

Local: Arena Corinthians

Horário: 21h45