Corinthians enfrenta o Fluminense para garantir a festa e o título na arena

Falta apenas uma vitória para o Corinthians sagrar-se campeão nacional. E isso pode ocorrer na noite desta quarta-feira. Em uma Arena Corinthians lotada, a equipe alvinegra recebe o Fluminense, com a expectativa de garantir antecipadamente o heptacampeonato brasileiro.

O Fluminense não vence uma partida fora de casa desde o dia 16 de julho, quando superou o Coritiba. De lá para cá foram oito jogos, sendo quatro empates e quatro derrotas. A ansiedade para levantar a segunda taça em menos de um ano de trabalho faz com que o sempre ponderado técnico Fábio Carille admita que a partida desta noite não será apenas mais uma que vale três pontos, algo que ele sempre gosta de falar.

“Procuro manter a seriedade de fazer mais um jogo importante, decisão, mas é claro que, para os atletas e para mim, o jogo é especial, pois uma vitória nos dá um título. Falar que era esperado, não é verdade, mas do jeito que o campeonato se desenhou é uma coisa natural do ser humano,”, afirmou.

A CBF chegou a estudar a possibilidade de levar a taça de campeão para a arena, mas desistiu da ideia. Assim, caso o Corinthians confirme o título, a festa com o troféu deve ocorrer apenas contra o Atlético-MG, dia 26. Mas isso não parece importar ao treinador. “Quero ser campeão logo”, resumiu.

Para o possível jogo do título, Caíque será mantido como titular no gol. Cássio deverá estar presente na Arena e existe até a possibilidade de ficar no banco de reservas. Ele chegará ao Brasil por volta das 18h e não terá condições de atuar. Na zaga, Pedro Henrique substitui Balbuena, suspenso. O artilheiro Jô está de volta, deixando Kazim no banco. O restante do time é o mesmo que derrotou o Avaí, na rodada passada.

A partida ainda contará com um duelo particular dos dois artilheiros do Brasileiro, Jô e Henrique Dourado, com 16 e 17 gols, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Caíque França; Fagner, Pablo, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE: Cavalieri, Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Marlon Freitas, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado.

Técnico: Abel Braga.

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo. Horário: 21h45.