Corinthians enfrenta o Grêmio e começa a definir futuro

Mesmo após o empate (0 a 0) contra o Cruzeiro, encerrando a série de três derrotas consecutivas, a pressão continua pelo lado alvinegro. "Ainda é um momento de ter calma", disse Tite, que confirmou o retorno de Guerrero ao ataque ao lado de Emerson. "Temos de tirar alguma vantagem do primeiro jogo. O primeiro objetivo é vencer sem tomar gols, depois vencer e num terceiro estágio empatar sem gols", resumiu o comandante.

Ele está certo: perder no Pacaembu, com quase 30 mil torcedores, seria uma catástrofe. Tite disse que ainda é cedo para jogar todas as fichas na Copa do Brasil e abrir mão do G4 - o título do Brasileirão já está fora de cogitação. Mas do jogo desta quarta até a partida da volta contra o Grêmio, só no dia 23 de outubro, o Corinthians fará sete jogos pelo Brasileirão. De fato, quando a partida na Arena Grêmio chegar, Tite já terá certeza se só a Copa do Brasil vai interessar.

É um cenário diferente que vive o Grêmio, o quarto colocado no Brasileiro, e que não precisa fazer da partida desta quarta um jogo de vida ou morte. O técnico Renato Gaúcho deve jogar fechado, escalando três zagueiros como vem fazendo.

Para o Corinthians, conquistar uma vaga na Libertadores é a principal meta imposta pela diretoria. É isso que vai definir o investimento para 2014 e que interfere na permanência ou não de Tite no comando. Além disso, há um ganho importante de receitas. O treinador sabe de tudo isso. E promete brigar até o fim.

Primeiro, ele tenta recuperar um padrão na equipe - no Brasileirão, o time vem de seis jogos sem vitórias e um gol marcado nesta sequência negativa. O técnico, no entanto, se apega ao desempenho do time no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro, no último domingo. Seus jogadores conseguiram parar o líder do campeonato e ganhar moral para encarar o Grêmio. Mas ainda há muito o que se corrigir.

Na defesa, é preciso melhorar a cobertura do lado direito, no setor em que joga Edenílson. Segundo Tite, essa é a função de Maldonado, parceiro de Ralf na marcação. No ataque, Guerrero vai disputar a bola com os três zagueiros do Grêmio, liberando as subidas de Emerson pela esquerda. Danilo vai jogar na direita e pode triangular com Edenílson. Jogar com um homem enfiado na área deu certo na segunda etapa diante do Cruzeiro e Tite quer repetir isso.

No Grêmio, o clima é de mais descontração. Até pela boa situação da equipe no Brasileirão - em quarto lugar, com 39 pontos. Em Salvador desde a última sexta, onde empatou sem gols com o Vitória no sábado, Renato Gaúcho comandou nesta terça um animado recreativo no Fazendão, o centro de treinamento do Bahia.

Na sequência, houve treino específico de bola parada e cobranças de penalidade. O trabalho não deu indicativo de qual equipe Renato Gaúcho colocará em campo no Pacaembu, mas a tendência é que o treinador gremista opte pelo mesmo time que começou a partida contra o Vitória.