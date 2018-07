No Corinthians, Romero tenta recuperar espaço diante do Novorizontino

Artilheiro do time no ano passado e maior goleador da história da Arena Corinthians seriam motivos suficientes para Romero ser titular, mas não é o que acontece. Nesta quarta-feira, o paraguaio terá a primeira oportunidade na temporada de demonstrar que merece ter mais a confiança dos torcedores e comissão técnica. O atacante será a novidade para encarar o Novorizontino, às 19h30, em Itaquera.

Romero marcou 15 gols pelo Corinthians em 2016 e fez 16 na arena corintiana. Mesmo assim, em todas as projeções de escalação, pouca gente coloca o paraguaio, inclusive o técnico Fábio Carille. O treinador só o escalou como titular contra o Vasco, pela Florida Cup. As outras quatro participações foram no decorrer dos jogos.

A desconfiança explica-se. Do mesmo jeito que consegue marcar gols, Romero perde chances incríveis e, muitas vezes, se atrapalha com a bola. Por outro lado, compensa com muita vontade e dedicação. O paraguaio, porém, não gosta de ouvir que deixa a desejar sob o ponto de vista técnico.

Na terça-feira, durante entrevista coletiva, se irritou com o assunto. “Sempre trato de melhorar a cada dia e agora chegou novamente a oportunidade. Não sei quem fala que sou o atacante mais fraco que tem no Corinthians. Isso é falta de respeito, porque todo mundo é igual aqui e ninguém é mais do que ninguém. Todo mundo que está aqui, está por algum motivo. Fui artilheiro no ano passado e isso significa muito para mim”, defendeu-se.

Romero jogará no lugar de Marquinhos Gabriel, que sofreu um estiramento na coxa direita e deverá ficar fora das próximas partidas. Giovanni Augusto também está no departamento médico e não tem previsão para retornar ao campo.

A expectativa fica para a recepção dos torcedores ao time. No último sábado, os jogadores foram vaiados por parte dos corintianos presentes na Arena Corinthians, após a derrota por 2 a 0 para o Santo André.

Pelo Novorizontino, o técnico Júnior Rocha tem todos os jogadores à disposição. Ele pode fazer mudanças na equipe por questões técnicas, já que o time vem de derrota para o Botafogo por 2 a 1, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner,

Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel, Fellipe Bastos, Rodriguinho, Marlone e Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille

NOVORIZONTINO: Tom; Moacir, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Éder, Henrique Santos e Fernando Gabriel; Roberto, Alexandro e Cléo Silva

Técnico: Júnior Rocha

JUIZ: Flávio Rodrigues Souza

LOCAL: Arena Corinthians, em São Paulo

HORÁRIO: 19h30