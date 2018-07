Corinthians enfrenta o San Jose para confirmar liderança O Corinthians recebe nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio do Pacaembu, o San Jose, time boliviano por qual torcia o garoto Kevin Espada, morto tragicamente em Oruro, na estreia na Copa Libertadores, no dia 20 de fevereiro. É uma ferida que está aberta e influenciou outros jogos desta primeira fase, difícil, apesar da equipe de Tite jogar para confirmar a liderança do grupo 5. "Claro que guardo o que aconteceu naquele jogo", disse o treinador. "Se terminarmos em primeiro lugar será um sinal de maturidade porque passamos por inúmeras adversidades".