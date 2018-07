Corinthians enfrenta o Santos para quebrar tabu que já dura três anos

Além de manter uma larga vantagem na tabela, o Corinthians tem outro motivo para buscar um bom resultado diante do Santos, domingo, às 16h, na Vila Belmiro. O time paulistano não vence um jogo na casa santista desde 2014 e neste período, foram quatro partidas, todas com vitória dos mandantes.

No confronto geral, o Santos também tem vantagem. Foram 107 jogos na Vila Belmiro, sendo 49 vitórias do Santos, 23 empates e 35 resultados positivos para o Corinthians, que marcou 188 gols e sofreu 210.

A última vitória do Corinthians na Vila aconteceu no dia 10 de agosto de 2014, quando a equipe comandada por Mano Menezes venceu o Santos de Oswaldo de Oliveira por 1 a 0, gol do zagueiro Gil. Daquele time que jogou, estão no clube o goleiro Cássio, o meia Jadson e o atacante Romero.

Neste ano, Corinthians e Santos se enfrentaram duas vezes, ambas na Arena Corinthians e com vitória do time da casa - 1 a 0, pelo Paulista, e 2 a 0, no Brasileiro.