Corinthians enfrenta o XV com a cabeça na Ponte Preta

A ordem no Corinthians é colocar os titulares para descansar e evitar lesões provocadas por desgaste físico. Já de olho no confronto das quartas de final contra a Ponte Preta, Tite não quer que o time chegue “estourado” ao jogo eliminatório e, por isso, vai escalar os reservas nesta quarta-feira, às 22h, diante do XV de Piracicaba no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista.

O treinador levará apenas 16 jogadores ao estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, e abriu mão de dois atletas que poderiam ficar no banco de reservas. Numa clara demonstração de que o foco da equipe não está no XV, sete titulares ganharam folga na terça-feira e vão treinar nesta quarta-feira em dois períodos no CT do Parque Ecológico: Fagner, Uendel, Gil, Elias, Renato Augusto, Jadson e Guerrero.

Se vencer nesta quarta-feira, o Alvinegro confirma a melhor campanha do Estadual e garante que tanto a semifinal como o segundo jogo da final serão no Itaquerão, caso o time chegue à decisão. O time está invicto em seu novo estádio há 29 partidas. A única derrota foi na abertura, em maio do ano passado.

A partida diante do XV é vista como mais uma chance para os reservas mostrarem serviço a Tite. “É um jogo importante para os considerados alternativos. Uns para mostrar e outros para confirmar o que já mostraram. Eu acho que temos de mostrar que o Tite pode contar conosco. Tudo pode acontecer no futebol”, disse o zagueiro Yago.

Para o volante Bruno Henrique, o fato de o XV de Piracicaba ainda estar brigando por vaga nas quartas de final pode valorizar ainda mais a atuação da equipe nesta quarta-feira. “Legal que será um jogo assim. Eles querem classificar, e nós queremos mostrar serviço também. Vamos mostrar para o treinador que podemos jogar quando ele precisar. Estamos motivados, querendo muito jogar. Não vai ser aquele jogo que não vale nada", disse.

FICHA TÉCNICA

XV PIRACICABA

Roberto; Éder Sciola, Leonardo Luiz, Rodrigo e Fabiano; Renan Foguinho, Diego Silva, Tony e Henrique; Paulinho e Roni (Zelão). Técnico: Toninho Cecílio

CORINTHIANS

Walter; Edílson, Yago, Edu Dracena e Rodrigo Sam; Cristian, Bruno Henrique, Malcom, Petros e Mendoza; Vagner Love. Técnico: Tite

Juiz: Leonardo Ferreira Lima.

Local: Barão de Serra Negra, Piracicaba.

Horário: 22h.

Na TV: Globo e Band.