Corinthians enfrentará Atlético-MG e Shakhtar nos Estados Unidos

Os organizadores da Florida Cup divulgaram nesta quarta-feira a tabela de jogos da competição. O Corinthians entrará em campo no dia 17 de janeiro, em Boca Raton, contra o Atlético-MG e três dias depois vai a Orlando para enfrentar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O Corinthians disputará a Florida Cup pelo segundo ano consecutivo. O torneio nos Estados Unidos faz parte da pré-temporada da equipe. A ideia da diretoria é que o time fique duas semanas na Flórida. Este ano, foram dez dias nos Estados Unidos. Um contrato com os organizadores da Florida Cup garante ao clube prioridade de participação na competição até 2019.

A Florida Cup contará no próximo ano com a participação de oito clubes além do Corinthians: Atlético-MG, Internacional, Fluminense, Bayer Leverkusen e Schalke 04 (ambos da Alemanha), Shakhtar o Independiente Santa Fé (Colômbia), e Fort Lauderdale Strikers (Estados Unidos).

Cada clube vai jogar duas vezes. Será campeão quem tiver o maior número de pontos e saldo de gols. As partidas serão divididas em três sedes: Wide World of Sports, em Orlando, Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, e Florida Atlantic University, em Boca Raton.