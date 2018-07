Corinthians ensaia para clássicos diante do Sport

Um mês com clássicos com Santos e Palmeiras, dois confrontos diretos pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. A agenda do Corinthians será de compromissos importantes neste mês e, por isso, o time tenta se ajeitar nesta quinta-feira, quando recebe o Sport, às 19h30, no Itaquerão. A missão é superar a irregularidade para se firmar no G-4.

Assim como o Sport, o Corinthians ganhou somente uma partidas nas últimas cinco rodadas. Então, a equipe paulista busca superar os tropeços antes de no domingo ir até a Vila Belmiro para o primeiro clássico do mês. O outro rival será o Palmeiras, em casa, no dia 17. "Estamos em uma colocação que ninguém acreditava. Se continuarmos ganhando, a confiança evolui. Precisamos disso, porque é um trabalho de remontagem", disse o técnico Cristóvão Borges.

O treinador definiu a escalação em treino fechado na tarde desta quarta-feira no CT Joaquim Grava e revelou estar ansioso para o mês de setembro, pela disputa de cinco jogos pelo Brasileiro, incluindo clássicos com Santos e Palmeiras. "Acho que nossa equipe está em uma crescente. Para isso se confirmar, precisamos de outros bons resultados", disse o técnico.

O Corinthians vai com três desfalques para a partida. O zagueiro Balbuena cumpre suspensão por ter sido expulso contra a Ponte Preta. Vilson irá na vaga dele. O atacante Guilherme, em recuperação de dores musculares, fica fora. Lucca e Gustavo disputam a preferência para ser o substituto.

A última baixa foi Fágner. O lateral voltou da seleção brasileira com uma infecção gastrointestinal e é dúvida até mesmo para a partida de domingo. Léo Príncipe será o substituto.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SPORT

CORINTHIANS: Cássio, Léo Príncipe, Yago, Vilson e Uendel; Cristian e Camacho; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Marlone; Lucca. Técnico: Cristóvão Borges.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Neto Moura, Diego Souza, Gabriel Xavier e Everton Felipe; Ruiz. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Juiz: João Batista de Arruda

Local: Itaquerão

Horário: 19h30

Na TV: PPV