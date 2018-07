Corinthians entra em campo com cabeça na Libertadores

SÃO PAULO - O Corinthians enfrenta o Bragantino neste domingo, a partir das 16 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista, mas está com a cabeça em Luque, onde fica a sede da Conmebol, no Paraguai. A expectativa é de que a entidade se pronuncie nesta segunda-feira a respeito do recurso para anular a liminar que proíbe a presença de torcedores corintianos nos jogos da Libertadores pelos próximos 60 dias, até que seja julgado se o clube pode ou não ser responsabilizado pela morte do garoto Kevin Beltrán Espada, de 14 anos, ocorrida na última quarta, durante a partida contra o San Jose, na Bolívia.

Independentemente se o time terá ou não o apoio da torcida no jogo contra o Millonarios (Colômbia), na próxima quarta-feira, no Pacaembu, todas as atenções estão voltadas para a partida válida pela segunda rodada do Grupo 5 da Libertadores. Assim, o lateral-direito Alessandro (34 anos), o meia Danilo (33 anos) e o atacante Emerson (34 anos) serão poupados neste domingo em Bragança Paulista. O atacante Jorge Henrique, com uma lesão muscular na coxa direita, também não joga.

O jogo, então, virou mais uma oportunidade para jogadores como o meia Renato Augusto e o atacante Romarinho tentarem mostrar para o técnico Tite que podem ser titulares do Corinthians - substituem Danilo e Jorge Henrique. No ataque, Alexandre Pato fica com a vaga de Emerson. Será a segunda vez que ele começará uma partida desde a sua chegada ao Corinthians, no início do ano - a outra foi diante do Botafogo (empate sem gols). Ainda sem ritmo de jogo, o badalado astro não tem fôlego para aguentar 90 minutos. Já no lugar de Alessandro, entra o substituto natural: Edenílson.

Mesmo poupando importantes titulares, o Corinthians sabe que precisa vencer neste domingo. O time está com 13 pontos e pode terminar a nona rodada do Paulistão fora do grupo dos oito primeiros colocados, que avançam para as quartas de final. Por isso, é hora de superar as ausências e também de esquecer a tristeza provocada pela morte do garoto boliviano no estádio em Oruro.

O Corinthians já soma seis jogos sem perder, mas não tem empolgado nesse início de temporada. Tanto que empatou as últimas quatro partidas. "Precisamos voltar a vencer e trazer um pouco de tranquilidade", reconheceu o zagueiro Paulo André, um dos titulares que será escalado por Tite neste domingo.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO - Rafael Defendi, Kadu, Rafael Andrade, André Astorga, Diego Macedo, Geandro, Serginho, Neto, Léo Jaime, Malaquias, Lincom. Técnico: Mazola Junior

CORINTHIANS - Cássio, Edenílson, Gil, Paulo André, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Renato Augusto, Romarinho, Alexandre Pato, Guerrero. Técnico: Tite

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho. Horário: 16h. Local: Nabi Chedid, Bragança Paulista. Trasmissão: Globo e Bandeirantes