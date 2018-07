Corinthians entra na Justiça e sugere adiamento de clássico

O Corinthians entrou na manhã desta sexta-feira com ação judicial pedindo que seja anulada a recomendação do Ministério Público (MP) para que a partida de domingo com o Palmeiras seja realizada com torcida única. O clube solicita que isso seja feito por meio de liminar ou, se não for possível, que se determine a suspensão da partida até o julgamento do mérito.

Na ação impetrada no Tribunal de Justiça de São Paulo, o clube faz duras críticas ao MP. O Corinthians argumenta que a iniciativa do órgão é ilegal, pois transformou uma recomendação em determinação ao ameaçar processar os clubes e também a Federação Paulista de Futebol em caso de descumprimento da medida da torcida única.