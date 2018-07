Corinthians entra no clima do Harlem Shake no antes do jogo com o Tijuana

SÃO PAULO - Na véspera da partida contra o Tijuana, quarta-feira, pela Libertadores, os jogadores do Corinthians mostraram muita animação ao entrar no clima e fazer sua própria versão do Harlem Shake após o treino no CT do Parque Ecológico. A brincadeira surgiu após um vídeo em que cinco amigos dançavam em um quarto ao som da música Harlem Shake, do produtor musical americano Baauer. A alegria da terça pôde ser vista em campo contra o rival mexicano na vitória por 3 a 0 no Pacaembu.

A coreografia caiu na rede e virou febre no mundo inteiro, inclusive no esporte. Além do Corinthians, que também possui uma versão da equipe de futebol americano, clubes de futebol como o Manchester City e Fulham, da Inglaterra, e a Juventus, da Itália, já divulgaram suas versões oficiais da brincadeira. O time de basquete do Palmeiras também fez sua versão e fez a sua dança. Até os pilotos da Stock Car, comandados por Rubens Barrichelo, tiveram seu momento. O fato é que não faltam versões do Harlem Shake.