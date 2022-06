Corinthians envolve jovens na negociação e pode se aproximar de Yuri Alberto

O Corinthians parece cada vez mais próximo de ter Yuri Alberto, do Zenit, como seu novo reforço. A equipe do Parque São Jorge mudou a estratégia de negociações e buscará ter o brasileiro no time sem usar a cláusula Fifa sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Para isso, dois jogadores alvinegros seriam envolvidos na negociação: o meia Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan.

Os trâmites entre os clubes chegou em estado avançado nos últimos dias e uma reunião na tarde deste sábado poderá definir as negociações. O atacante de 21 anos com passagens por Santos e Internacional já está no Brasil, onde passa suas férias. O Corinthians, no entanto, ainda não confirmou os avanços para a compra do atleta.

Concentrados para a partida deste sábado contra o Santos, o meia Mantuan e o goleiro Ivan ainda precisariam aceitar as propostas para que o negócio ocorra. O meia Mantuan já foi sondado pelo clube russo nos tempos de categorias de base do Corinthians. O envolvimento do jogador foi exigência do técnico Sergey Semak para continuidade das negociações por Yuri Alberto.

A informação de que os jovens Mantuan e Ivan serão cedidos ao Zenit foi dada pelo jornalista brasileiro Fábio Aleixo, que vive na Rússia. O Corinthians ainda tem uma conversa com os atletas para acertar os detalhes.

A cláusula da Fifa prevê que jogadores que atuam por times dos países envolvidos no conflito possam ter contratos suspensos até junho de 2023 e cada time pode ter até dois atletas no elenco com essas condições. O clube paulista já usou desse recurso para ter Maycon, jogador do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Desse modo, sobra uma "vaga" a ser preenchida com outra contratação usando a cláusula de guerra. Balbuena é um dos nomes cotados para ocupar o espaço. O Corinthians encara o Santos pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena, às 19h deste sábado.