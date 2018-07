Tite escala Maycon e Luciano entre os titulares do Corinthians

O técnico Tite escolheu Maycon e Luciano para substituir os suspensos Rodriguinho e André no último treino antes da partida contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. No treinamento desta terça-feira, o treinador selecionou os titulares para trabalhos táticos específicos e os dois foram destacados dos reservas. Tudo indica que a formação utilizada no treino do Corinthians será a mesma do jogo marcado para o Itaquerão.

Na zaga, Yago será mantido, embora Balbuena tenha ganhando espaço nos últimos jogos. Com a suspensão de André e Rodriguinho, expulsos na derrota para o time paraguaio por 3 a 2, na semana passada, o treinador tinha várias opções para montar o time. No ataque, por exemplo, poderia escalar Danilo que chegou a atuar como camisa 9 no início do ano. No meio, poderia optar por Willians, volante de marcação e bom passe.

A opção por Maycon e Luciano, jogadores com grande presença ofensiva, e a maneira como Tite conduziu os treinamentos, indicam que o treinador vai atacar o tempo todo. O Corinthians precisa da vitória para manter uma posição confortável no Grupo 8.

Depois da derrota para o time paraguaio, o Corinthians caiu para a segunda posição e poderá ser ultrapassado pelo Santa Fe que joga nesta terça-feira diante do Cobresal na Colômbia. Ou seja, o Corinthians poderá entrar em campo na terceira posição do grupo.

A provável escalação do Corinthians para o duelo com o Cerro Porteño tem: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique, Giovanni Augusto, Maycon, Guilherme e Lucca; Luciano.