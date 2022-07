Corinthians aposta em garotos para superar desfalques diante do Fluminense no Maracanã

O departamento médico do Corinthians segue cheio e a lista de desfalques do técnico Vítor Pereira ainda é longa. A equipe vem de um empate em 0 a 0 diante do Boca Juniors, em casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e agora foca suas atenções no Brasileirão, no jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 16h30, no Maracanã. A tendência é que o time titular tenha muitos garotos.

O Corinthians está na segunda posição na tabela, com 26 pontos, três a menos que o líder Palmeiras, mas viu de perto na última rodada a aproximação de Athletico-PR, Internacional e Atlético-MG, todos com 24. Uma combinação de resultados pode fazer com que o time perca três posições. O Fluminense é o sexto colocado, com 21 pontos.

Apesar da importância de seguir bem no Brasileirão, o foco maior é para a partida contra o Boca Juniors, na Argentina. Logo, a tendência é que o time vá a campo com mais jovens no time titular diante do Fluminense. "Realmente, nunca na minha vida, na minha carreira, tive um cenário deste. São muitos jogadores, dá quase para fazer uma equipe (de lesionados)", disse Vítor Pereira, que não teve Du Queiroz, Gil, Gustavo Mosquito, Maycon, Paulinho, Rafael Ramos e Renato Augusto no duelo com os argentinos. Fagner, com dores na coxa, e Willian, que trata o ombro deslocado, são dúvidas para as próximas partidas.

O Corinthians teve mudanças importantes no elenco nos últimos dias. O centroavante Yuri Alberto, que estava no Zenit, reforça a equipe justamente em uma posição em que o time necessitava. Mas o jogador revelado no Santos só poderá atuar na abertura da janela de transferências a partir do dia 18 de julho. Na negociação por empréstimo de um ano, o clube cedeu ao time russo o atacante Mantuan e o goleiro Ivan. Além disso, o lateral-direito João Pedro deixou o clube nesta semana ao fim de seu contrato.

FLUMINENSE X CORINTHIANS

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS - Cássio, Léo Maná, Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo; Xavier, Matheus Araújo e Guilherme Biro; Giovane, Wesley e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (FIFA).

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Maracanã.

TV - Premiere.