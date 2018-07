Corinthians esfacelado favorece estreia de Zizao

SÃO PAULO - A aguardada estreia de Zizao, o chinês que está há sete meses no Corinthians, pode ser hoje em Varginha contra o Cruzeiro. O cenário ficou favorável devido ao número de desfalques que Tite teve para montar a equipe. Sem Emerson e Jorge Henrique, machucados, e Guerrero e Martínez, convocados por suas seleções, Zizao será opção de ataque no banco de reservas. "Eu aprendi uma coisa na vida: quando a gente espera um pouco mais, as coisas acontecem de uma maneira melhor", disse Tite. "Ele é carismático, tem também o envolvimento da torcida, e tudo tem sua hora."

Até agora a torcida "comprou" a ideia do departamento de marketing do clube de contratar o franzino chinês. Nas raras vezes em que fica no banco de reservas nos jogos em casa, o Pacaembu vibra quando seu nome aparece no placar eletrônico.

Na prática, porém, a contratação de Zizao ainda não rendeu retorno financeiro ao clube. Um dos motivos, admite a diretoria, é o fato de ele não ter jogado. Em função de uma lesão no ombro (precisou submeter-se a uma cirurgia), Zizao demorou a entrar em forma. Isso retardou sua estreia e consequentemente os planos do clube de lucrar com ele.

Desde sua chegada, porém, o Corinthians iniciou contatos com governos de províncias e empresas na China – o vice-presidente e idealizador da contratação de Zizao Luis Paulo Rosenberg já visitou o país em busca de parceiros interessados em investir no clube.

Cartolas do Timão dizem que a ideia vai muito além de vender camisas na China. Parcerias com equipes locais e intercâmbios podem ser fechados e existe a possibilidade de vender camarotes do Itaquerão a empresas daquele país, além de estreitar os laços com a comunidade chinesa no Brasil.

Mas tudo isso ainda está em fase embrionária e as negociações só devem avançar em 2013, quando, espera-se, Zizao terá mais espaço, sobretudo na disputa do Campeonato Paulista, quando reservas vão iniciar a competição. Fora do Mundial, Zizao deve ser a atração do Timão no Estadual.