Corinthians espera 15 mil na final da Copa do Brasil Sub-17

O Corinthians já tem 15 mil ingressos reservados para a final da Copa do Brasil Sub-17 no jogo de ida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, na Arena Corinthians, às 17h30. O número inclui os bilhetes do programa de fidelidade Fiel Torcedor e também aqueles trocados por 1 kg de alimentos não perecíveis na ação social promovida pelo clube.

Não haverá cobrança de ingressos. A partida representa uma oportunidade para os torcedores conhecerem a Arena Corinthians e, de quebra, apoiarem os jovens talentos do Corinthians em busca de mais um título - o time alvinegro é o atual campeão do torneio.

O torcedor trocou 1 kg de alimento não-perecível (exceto açúcar, sal, farinha de trigo, farinha de mandioca e fubá) pelo ingresso, nas bilheterias do Parque São Jorge e da Arena Corinthians entre segunda-feira e terça-feira. Não haverá troca no dia do jogo.

Os alimentos arrecadados serão destinados a organizações não-governamentais que desenvolvem ações sociais, como abrigos, casas de recuperação de dependentes químicos, entre outros.