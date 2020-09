Corinthians espera anunciar Cazares nesta semana e aguarda liberação do Atlético-MG

O meia Cazares está bem perto de ser anunciado como novo reforço do Corinthians. O acordo entre as partes já foi fechado nos últimos dias. Resta agora o acerto entre o jogador equatoriano com o Atlético-MG, com o qual tem vínculo até o fim deste ano.

Cazares não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli e tem salário considerado alto no Atlético-MG. A tendência é de que o contrato seja rescindido.

Aos 28 anos, Cazares surge como "oportunidade de mercado" para o Corinthians reforçar o elenco para o restante da temporada. Foi assim com o venezuelano Otero, que também não estava nos planos do Atlético-MG e fechou com o Corinthians.

Caso Cazares seja confirmado no Corinthians, o elenco contará com seis estrangeiros. Fazem parte atualmente do grupo o uruguaio Bruno Méndez, o colombiano Cantillo, o chileno Araos, o argentino Boselli, além do venezuelano Otero. Cazares chegaria para brigar por posição principalmente com Luan, Araos, Mateus Vital, Ramiro e Otero.

No Atlético-MG, Cazares acumulou problemas extracampo. Ele chegou até prestar depoimento por ter organizado festa durante o período de quarentena. O meia contraiu o novo coronavírus e retornou aos treinamentos do time mineiro em julho.