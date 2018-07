Corinthians espera contar com Cássio na arena para possível jogo do título

O goleiro Cássio viverá uma maratona nos próximos dias para conseguir participar da seleção brasileira e estar presente no jogo do Corinthians contra o Fluminense, quarta-feira, na Arena Corinthians, jogo que pode garantir o título para a equipe alvinegra. A diretoria corintiana espera pelo goleiro no estádio, mas mostra pessimismo com a possibilidade dele ser titular. Entretanto, existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas.

+ Carille exalta reação do Corinthians, mas avisa: 'Nada está definido'

“Para que ele jogue é algo impossível. Estamos tentando trazê-lo com um pouco de antecedência para ele acompanhar o jogo conosco. Se for um voo diurno, ele chega na quarta por volta das 18h. Não tem como ele pegar 12 horas de voo e jogar uma partida”, disse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

Para o diretor de futebol, Flávio Adauto, há a possibilidade do goleiro ficar no banco de reservas. “Se ele não puder jogar, fica no banco ou na tribuna. Ele é um dos maiores interessados em estar presente na arena e estamos conversando com ele sobre isso”, explicou o dirigente.

O Corinthians, geralmente, leva dois goleiros para o banco de reservas. Contra o Avaí, tinha apenas Filipe, porque Matheus Vidotto foi afastado depois de se irritar por ver que Caíque seria o titular no lugar de Walter, machucado.

A seleção brasileira vai enfrentar a Inglaterra na terça-feira, em Londres, às 20h em hora local e 18h no horário de Brasília. A ideia seria o goleiro pegar um voo na manhã de quarta.

+ Presidente do Corinthians ironiza rival: 'R$ 100 milhões e não ganhou nada'

O Corinthians pediu a liberação do goleiro para a CBF, mas antes mesmo de fazê-lo, já ouviu da entidade que isso não seria possível, pois teria que ceder e liberar também os outros atletas que defendem clubes brasileiros e isso poderia prejudicar o planejamento do técnico Tite.

“Consultamos a CBF e não fomos atendidos, mas eles não tinham a obrigação de atender. O Cássio vai estar lá e depois a gente vê se vai para o banco. Pode dar o título? Pode, mas pode não ser na quarta e ficar para domingo ou no outro domingo. Aprendemos a ter paciência”, comentou Adauto.