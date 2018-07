Corinthians espera, enfim, anunciar retorno do técnico Tite

O Corinthians espera confirmar o mais rápido possível o retorno do técnico Tite. O anúncio oficial pode até acontecer nesta segunda-feira se as últimas pendências contratuais forem resolvidas. As negociações começaram há uma semana e já houve reuniões entre o empresário do treinador, Gilmar Veloz, e dirigentes do clube.

Na semana passada, Tite participou de um seminário de treinadores no Rio de Janeiro e depois voltou ao Rio Grande do Sul. No sábado, o treinador marcou presença em partida beneficente em Nova Prata. A expectativa é que houvesse um encontro com entre Tite e Veloz para dar a palavra final ao Corinthians.

Tite confirmou o interesse do Corinthians, mas voltou a criticar os valores salariais divulgados pela imprensa. Segundo ele, o aspecto financeiro não pesa. “Os números colocados são irreais, mentirosos, são situações pequenas. Não é dinheiro, é projeto”, disse o treinador, sábado, ao jornal Lance!.

CONCORRÊNCIA

Dirigentes do Corinthians garantiam que Tite havia acertado seu retorno para receber cerca de R$ 700 mil por mês. E é esse valor que o técnico diz que não é verdadeiro. A negociação deve chegar ao fim nesta semana, apesar do interesse do Internacional – o novo presidente Vitório Piffero queria contratar o técnico.

Tite, no entanto, já está apalavrado com o Corinthians. Faltavam definir detalhes de contrato e premiações em casos de título. A ideia era especificar bônus por Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. O contrato terá duração de um ano, até o final de 2015.