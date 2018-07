Corinthians espera fechar com novo técnico nesta sexta

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, espera fechar com novo técnico ainda nesta sexta-feira, após a negativa de Roger Machado, que garantiu que não deixa o Grêmio. O dirigente não viajou com a delegação para a partida contra o Fluminense e permaneceu em São Paulo na busca por nomes para substituir Tite, novo técnico da seleção brasileira.

O ex-jogador Sylvinho, hoje auxiliar técnico da Inter de Milão, é um dos cotados para assumir o time. Seria uma aposta do presidente Roberto de Andrade, que analisa outros nomes, como o de Oswaldo de Oliveira, do Sport. A opção por Oswaldo divide a diretoria, que já vetou Mano Menezes e Abel Braga.

Indicado por Tite, Roger Machado, do Grêmio, recusou oferta para dirigir o Corinthians e garantiu aos dirigentes gaúchos que continua no clube – ele tem contrato até 2017. Roger seria o treinador com perfil ideal traçado pela diretoria: jovem, promissor e que já demonstrou resultados num grande clube, colocando o Grêmio na Libertadores deste ano.

O vice de futebol do Grêmio, Alberto Guerra, confirmou que se reuniu com Roger e que o empresário do treinador foi sondado pelo Corinthians. Guerra disse que não se sentiu incomodado com a maneira que o Corinthians procurou o treinador. Ele disse que se o empresário de Roger desse “sinal verde”, o clube paulista procuraria a direção gremista.

Após a derrota para o Fluminense no Mané Garrincha, o interino Fábio Carille, 42 anos, disse que gostaria de, um dia, trabalhar como treinador. Mas que este ainda não é o momento. "Saindo uma referência que é (o Tite). Eu sou jovem para assumir tudo isso. Sou funcionário do clube, tenho vontade, mas não é o momento", afirmou em entrevista coletiva em Brasília.

Ainda que o Corinthians fecha com um treinador nesta sexta-feira, Carille deve permanecer no comando da equipe no confronto contra o Botafogo, domingo, em Itaquera. "Continuo como interino até que diretoria anuncie um novo treinador. Conheço bem a equipe, e a minha ideia é seguir na ideia de trabalho do Tite."