Corinthians espera liberação do Al Wahda para ter Tite

O empecilho está na liberação dos dirigentes do Al Wahda, clube dos Emirados Árabes no qual ele está apenas desde setembro e que disputará o Mundial de Clubes da Fifa em dezembro. Seu contrato com o clube árabe vai até maio de 2011. A aposta é no bom relacionamento entre o treinador e os dirigentes.

De acordo com Ademir Bacchi, irmão do treinador, Tite está louco para voltar ao País e para reassumir o Corinthians. Ele também estava cotado para substituir Nelsinho Baptista após o rebaixamento à Série B, no fim de 2007. Na época, era a terceira opção, atrás de Vanderlei Luxemburgo (queria ganhar R$ 700 mil) e Mano Menezes, que aceitou a missão de reconduzir o time à elite.

Tite, de 49 anos, dirigiu o Corinthians entre os anos de 2004 e 2005 e chegaria para armar a equipe que enfrenta o Palmeiras, dia 24, no Pacaembu. Seriam oito jogos para levar o time, ao menos, à Copa Libertadores de 2011.

Na tarde desta sexta, no Parque São Jorge, o empresário do treinador, Gilmar Veloz, se reuniu com o presidente Andrés Sanchez e o diretor de futebol Mário Gobbi para "baterem o martelo e definirem os últimos detalhes". "Não sabia da contratação, estou sabendo agora, mas, se vier, é um bom técnico", disse o volante Elias, aprovando a contratação do novo comandante.

Apesar de o acerto com Tite estar praticamente fechado, o clube ainda não desistiu de acertar com Carlos Alberto Parreira. O nome dos sonhos de Andrés Sanchez se colocou à disposição do clube a partir de dezembro e deve ser o coordenador de futebol, fazendo um trabalho em todas as categorias.

Depois de divulgar nota jurando que o Corinthians não havia procurado treinadores na quarta-feira, a assessoria corintiana agora fala mais abertamente sobre Tite. "Está bem encaminhado, mas precisamos aguardar. Nesta sexta é difícil haver um anúncio", enfatizou o assessor Guilherme Prado.