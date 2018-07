Corinthians espera lucrar mais com a camisa em 2014

SÃO PAULO - O Corinthians manterá seus principais contratos de patrocínio de camisa em 2014, mas ainda espera arrecadar mais R$ 5 milhões com a venda de espaços vazios no uniforme, como as partes do ombro e da barra do calção. Segundo previsão de orçamento, o clube espera levantar cerca de R$ 54 milhões ao todo com patrocínio da camisa diante dos R$ 49 milhões conseguidos neste ano - mesmo não estando na Libertadores em 2014.

O montante de R$ 49 milhões foi o valor correspondente aos contratos vigentes com a Caixa Econômica Federal, o patrocinador master do Corinthians, com a Fisk e a Tim, além de patrocínios pontuais. Desses contratos, o único que será reajustado será o da Caixa, com base em índice de inflação, passando de R$ 30 milhões por ano para algo próximo dos R$ 32 milhões em 2014.

O número de R$ 54 milhões para a próxima temporada é apenas uma previsão feita pelo departamento financeiro do clube, que não inclui os ganhos de material esportivo, como o contrato com a Nike (R$ 22 milhões por ano). Como o Corinthians está fora da Libertadores e receitas com televisão e bilheteria vão diminuir em 2014, dirigentes comemoram o fato de que esses contratos de patrocínio já estavam costurados.