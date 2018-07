Corinthians espera melar acordo com Grêmio para negociar com Kleber

SÃO PAULO - O Corinthians tem esperança de que o acordo entre Grêmio e Palmeiras não dê certo para entrar de vez na briga para ter o atacante Kleber. O jogador, encostado no clube alviverde, faz parte do projeto do time do Parque São Jorge para a próxima temporada.

Nesta quinta, Duílio Monteiro Alves, diretor adjunto de futebol, confirmou que o clube está de olho. "Não fizemos uma proposta para o Kleber, mas estamos acompanhando o caso e o defecho da negociação dele com o Grêmio. Se não houver um acerto entre eles, é um jogador que nos interessa", avisa o dirigente.

Ele revela que já houve um primeiro contato entre os presidentes Andrés Sanchez e Arnaldo Tirone, do Palmeiras, em um seminário em São Paulo. Mas garantiu que o clube ainda não fez uma proposta oficial. "Se o Kleber não acertar com outra equipe, sentaremos com o Palmeiras para acertar os valores", diz.

O próprio empresário do Gladiador, Giuseppe Dioguardi, confessou que o atleta não vê problemas em vestir a camisa do Corinthians, clube rival do Palmeiras. Enquanto isso, Duílio mantém o otimismo e garante que o clube não vai fazer loucuras. "Não faremos leilão."