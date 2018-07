Corinthians espera por Petros para enfrentar o Goiás no Itaquerão

Mano Menezes treinou o Corinthians com Renato Augusto no meio de campo. Mas o técnico aguarda uma decisão do STJD (efeito suspensivo) para escalar Petros contra o Goiás, nesta quinta-feira, às 19h30. Essa é a única indefinição na escalação da equipe que tenta voltar a vencer no Itaquerão depois de empatar por 1 a 1 diante do Bahia no sábado.

Petros foi punido na segunda-feira pelo tribunal. Ele pegou uma suspensão de seis meses (180 dias) por agredir o árbitro Raphael Claus no clássico contra o Santos, dia 10.

A punição não foi unanimidade entre os cinco auditores da Comissão Disciplinar. Três auditores votaram pela suspensão de seis meses. Dois deles pediram penas mais brandas (de um a quatro jogos).

O advogado João Zanforlin entrou com pedido de efeito suspensivo nesta quarta-feira. Além disso, ele entrou com recurso para redução de pena. Um novo julgamento será marcado, no Pleno do STJD.

Se o tribunal acatar o efeito suspensivo, a pena fica suspensa e Petros tem condição de enfrentar o Goiás e defender o Corinthians nos demais jogos até a realização do novo julgamento, o que deve acontecer dentro de 15 dias, segundo Zanforlin.

Mano Menezes confirmou que espera a decisão do tribunal para escalar o time que enfrenta o Goiás. “Para não falar em hipóteses, vamos esperar e depois tomar uma decisão”, afirmou.

Nesta terça-feira, o técnico treinou o time com Renato Augusto na vaga de Petros. O treinador explicou a diferença do time com esses jogadores. “Petros marca mais e recupera mais a bola. O Renato acrescenta mais do meio para frente. Sempre se perde e se ganha alguma coisa. Tem de saber medir.”

O zagueiro Anderson Martins fará sua estreia pelo Corinthians. Ele ocupa a vaga que pertencia a Cleber, negociado com o Hamburgo. A entrada de Anderson Martins pode melhorar a saída de bola do time. Além disso, Gil, que é destro, volta a jogar pelo lado direito da defesa.

Mano fechou o treino mais uma vez para testar jogadas ensaiadas e de bola parada. Sua missão é fazer o time voltar a vencer depois do tropeço contra o Bahia. Com o empate, a equipe perdeu a vice-liderança da competição.

Se vencer esta noite, o Corinthians também afasta a “síndrome de Robin Hood”, de perder pontos diante de equipes que estão na parte debaixo da tabela. Foram tropeços contra Coritiba, Bahia, Figueirense, os três últimos colocados. O desempenho contrasta com as vitórias sobre os líderes Internacional e Cruzeiro.

PÚBLICO

O jogo de hoje levará bom público à Arena Corinthians, apesar dos tropeços do time de Mano Menezes. Até ontem à noite, haviam sido vendidos 22 mil ingressos.

O preço reduzido das entradas já vale para o jogo desta noite contra o Goiás. Muitos torcedores compraram “pacotes” com três jogos para obter descontos que podem chegar a 50%.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Renato Augusto (Petros) e Jadson; Romero e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Goiás: Renan; Valmir Lucas, Jackson, Pedro Henrique e Lima; David, Thiago Mendes, Murilo e Tiago Real; Samuel e Bruno Mineiro. Técnico: Ricardo Drubsky.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique

Horário: 19h30

Local: Arena Corinthians

Transmissão: Pay-per-view