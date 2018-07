Corinthians espera recorde de público no Brasileiro contra o líder

O Corinthians prorrogou até as 23h59 desta quarta-feira a venda de ingressos aos seus sócios-torcedores para o jogo de sábado contra o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro. Já estão esgotados os bilhetes para os setores norte, sul e leste inferior e a diretoria espera recorde de público no Itaquerão no Nacional - a melhor marca até agora é de 32.442 torcedores na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-PR.

O Corinthians está em ascensão, é terceiro colocado do Brasileiro e os jogadores contam com o apoio da torcida no sábado para manter a boa fase. "O Atlético é uma equipe de massa, grande torcida, então é um grande jogo. Estamos vindo do maior jogo do Brasil, contra o Flamengo, e agora vamos enfrentar outro adversário de massa e que vem jogando um bom futebol. Espero que o torcedor compareça", afirmou Elias.

O time vem de uma sequência de quatro vitórias em casa e, para o volante, conseguir manter o bom desempenho em casa será fundamental para o Corinthians brigar pelo título. "A equipe está em um momento bom, readquiriu a confiança. Temos um grande jogo pela frente e vamos tentar fazer prevalecer o mando de campo e buscar as vitórias em casa porque isso faz a diferença no campeonato."

O jogo estava marcada para 18h30, mas foi alterado para 21h. Segundo a CBF, o motivo foi "ajuste na grade de programação".

Públicos do Corinthians no Itaquerão no Campeonato Brasileiro

1º) Corinthians 2 x 0 Atlético-PR: 32.442 pagantes

2º) Corinthians 0 x 2 Palmeiras: 29.479 pagantes

3º) Corinthians 2 x 1 Internacional: 27.270 pagantes

4º) Corinthians 2 x 0 Ponte Preta: 26.649 pagantes

5º) Corinthians 2 x 1 Figueirense: 24.786 pagantes