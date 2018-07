Corinthians espera rescisão para contratar o zagueiro Henrique

O Corinthians está muito próximo de confirmar a contratação de Henrique. A diretoria já fez um acordo com os empresários do jogador e aguarda apenas a rescisão contratual do zagueiro de 31 anos com o Fluminense para anunciar sua chegada. O defensor deverá assinar por dois anos para substituir Pablo.

O perfil de Henrique agrada ao Corinthians por ser um jogador experiente e que se adaptaria ao time para ser companheiro de Balbuena na defesa. O clube do Parque São Jorge chegou a estudar a contratação do reforço em outros momentos e agora, sem a concorrência de outras equipes, se aproxima do atleta.

Na última semana o técnico Fábio Carille participou de um jogo beneficente em Ribeirão Preto e comentou sobre a possibilidade de contar com Henrique. "É um jogador de qualidade, com uma história, já jogou Copa do Mundo. Se acontecer, vai acrescentar muito para nós. Jogador experiente, jogou na Itália, entende bem o que é uma linha de quatro jogadores", afirmou.

Até agora, o campeão brasileiro já confirmou a chegada do atacante Júnior Dutra e tem acerto alinhado com o volante Renê Junior.