Corinthians espera reunião com agentes de Balbuena nesta sexta-feira

A diretoria do Corinthians espera 'dar um presente' para a torcida nesta sexta-feira e anunciar a renovação de contrato do zagueiro Balbuena. Os dirigentes corintianos aguardam por uma reunião com os representantes do jogador nesta sexta-feira, em São Paulo, mas a conversa dependerá dos empresários conseguirem chegar ao País.

A negociação teve início em setembro do ano passado e de lá para cá foram diversas conversas, mas sempre de forma lenta, já que o contrato do jogador se encerra apenas em dezembro e o paraguaio promete que não irá deixar o clube sem tentar até o fim conseguir um acerto para renovar o contrato.

Nos bastidores, Balbuena deixa claro que deseja permanecer no clube, até por pensar em uma eventual negociação com clube do exterior. "Jamais sairia de graça. Não é da minha índole", afirmou o defensor.

O jogador, um dos líderes do elenco, recentemente desconversou ao ser questionado se aceitaria jogar em um clube rival do Corinthians. "Não sei. Depois, se não dá certo de eu ficar, vão me chamar de mentiroso", comentou.

Balbuena chegou ao Corinthians em 2016. No primeiro ano, ele não conseguiu se firmar, mas foi ganhando espaço e hoje é um dos principais jogadores do elenco.