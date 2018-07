Corinthians espera Ronaldo em campo na última rodada do Brasileirão

SÃO PAULO - Ronaldo não vai completar a sequência de nove jogos pelo Corinthians que desejava nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com uma lesão na coxa direita, o atacante está fora do jogo do próximo domingo contra o Vasco, no Pacaembu. No entanto, o médico do clube acredita que ele estará recuperado para a última rodada da competição e jogará diante do Goiás, em Goiânia (GO), em 5 de dezembro.

"A lesão é pequena, mas demora cerca de sete dias para a cicatrização. Por isso, está fora do jogo contra o Vasco. Mas vamos continuar o tratamento com a fisioterapia para que ele possa atuar contra o Goiás. O Ronaldo já venceu desafios maiores na carreira", afirmou Paulo de Faria.

O Fenômeno atuou durante os 90 minutos nos últimos sete confrontos do Corinthians pelo Brasileirão. Faria confirmou que o desgaste foi grande e disse que Ronaldo só não sofreu uma contusão ainda pior porque foi inteligente. "Se continuasse no jogo depois de sentir a fisgada, certamente teria uma lesão mais séria e correria o risco de ficar fora até o fim do Brasileirão".

Jorge Henrique. O médico corintiano confessou que a principal preocupação dele na partida do último domingo diante do Vitória em Salvador era Jorge Henrique. Ele voltou a iniciar como titular uma partida após aproximadamente 45 dias - contra o Cruzeiro, no retorno da lesão, só havia entrado nos instantes finais.

"O Jorge teve uma contusão grave, merecia atenção especial. Mas mostrou que está recuperado e liberado para os próximos jogos. Agora só temos que fazer um trabalho de prevenção para evitar novas lesões", declarou Paulo de Faria. "Os únicos que o técnico Tite não poderá utilizar contra o Vitória são Ronaldo e Paulo André [passou por cirurgia após sofrer contusão no joelho esquerdo e só volta em 2011]".

Mais uma ausência. Além de Ronaldo, o Corinthians também não poderá contra com Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, diante do Vasco. Tite deve escalar Paulinho ou Danilo no meio. Bruno César e Dentinho, que voltam de suspensão, são prováveis titulares.